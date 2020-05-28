اعتراض نائب لبناني على حملات اللبنانيين ضد عملاء إسرائيل

وقال الجميل خلال الجلسة التشريعية، اليوم الخميس، إن "هناك حملة تخوين وتشهير تطال ​المجلس النيابي​ وأحزابنا، وقد تم وضع صورنا على مواقع التواصل الاجتماعي".

بالمقابل رد رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا

كرامة المجلس النيابي مصانة، وكرامة المجلس النيابي من كرامتي وكرامة المجلس ككل، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إلى آخر الدنيا لا أحد يمون عليها إلا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهاشتاغ "حقن_رصاصة" و "عملاء_لا_مبعدين" احتجاجا على قانون العفو العام المتعلق بعودة اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل.