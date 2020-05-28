رئيس الوزراء العراقي: لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة العراقية

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، على "تويتر"، اليوم الخميس، أشارت فيها إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زار، اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة.
وأضافت: "اطلع الكاظمي، خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
وتابعت: "خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة اطلع الكاظمي على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد الكاظمي أن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها"، مشيرا إلى "العمل بمبدأ أنَ كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأنَ لا جهة أو قوة من حقِها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود".
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