كورونا.. 11 وفاة بالسودان و10 بالكويت و3 بالإمارات

مراسلون / الخليج 365

أعلن السودان والكويت والإمارات وعُمان، الخميس، ارتفاعا في عدد وفيات فيروس كورونا، فيما رصدت تونس والمغرب وفلسطين إصابات جديدة.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 11 وفاة، و200 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4 آلاف و346، بينها 195 وفاة، و749 حالة تعاف.

وفي الكويت، رصدت وزارة الصحة، في بيان، 10 وفيات و845 إصابة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24 ألفا و112، بينها 185 وفاة، و8 آلاف و698 حالة تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة، في بيان، 3 وفيات و563 إصابة.

وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 32 ألفا و532، بينها 258 وفاة، و16 ألفا و685 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و636 إصابة.

Advertisements

وقالت الوزارة إن عدد الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و9، بينها 40 وفاة، وألفان و177 حالة تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة 35 إصابة، لترتفع المحصلة إلى 7 آلاف و636.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بينها 202 وفاة، و5 آلاف و109 حالات تعاف.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى ألف و68.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الإصابات بينها 48 وفاة، و938 حالة تعاف.

وفي فلسطين، أعلنت وزیرة الصحة مي الكیلة، في بيان، تسجیل إصابة واحدة.

وأوضحت الوزيرة أن عدد المصابين ارتفع إلى 614، بما فيها القدس والضفة وغزة، بينها 5 وفيات.

وبين الحصيلة الإجمالية 179 إصابة غير مؤكدة بالقدس، حيث تمنع إسرائيل وزارة الصحة الفلسطينية من العمل بالمدينة.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابين كورونا في العالم 5 ملايين و813 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 357 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و514 ألفا، بحسب موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.