الجيش الليبي يسيطر على تمركزات "مهمة" جنوبي طرابلس

طرابلس /الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، الخميس، تدميره 3 آليات مسلحة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وسيطرته على تمركزات "مهمة ومتقدمة" جنوبي العاصمة طرابلس.



جاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للجيش، عبر فيسبوك.



وقال الجيش، إن قواته دمرت 3 آليات مسلحة، بينها مدرعة تايغر إماراتية تابعة لمليشيا حفتر.

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وأضاف أن القوات سيطرت أيضا على تمركزات مهمة ومتقدمة في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس.

ويأتي هذا التطور عقب نجاح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.