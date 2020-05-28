شيماء المناعي / الخليج 365
استأنفت تونس، الخميس، الدراسة لطلاب نهائي التعليم الثانوي، بعد عطلة إجبارية فرضها تفشي فيروس كورونا دامت أكثر من شهرين.
ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التربية استئناف الدراسة لطلاب القسم النهائي بالتعليم الثانوي في 28 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الاختبارات في 8 يوليو/ تموز المقبل.
ورصدت مراسلة الخليج 365، اصطفاف طلاب أمام عدة مدارس في العاصمة التونسية صباح الخميس، استعدادا لاستئناف الدراسة.
وقالت مديرة المدرسة الصادقية الثانوية، عفيفة السليمي للأناضول، إنه تم تقسيم طلاب الفصل الواحد على فصلين، لمراعاة تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.
بدوره، أوضح القائد العام للكشافة التونسية (منظمة تربوية شبابية) وحيد العبيدي، أن 8 آلاف متطوع استجابوا لنداء وزارة التربية، لمعاونتها في تنفيذ إجراءات الوقاية بالمدارس، من خلال تنظيم الطوابير وقياس درجات حرارة الطلاب.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها، آنذاك، للحد من تفشي كورونا.
وحتى مساء الأربعاء، سجلت تونس إجمالا ألفا و51 إصابة بالفيروس، بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. استئناف الدراسة لطلاب نهائي التعليم الثانوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.