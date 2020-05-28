تونس.. استئناف الدراسة لطلاب نهائي التعليم الثانوي

شيماء المناعي / الخليج 365

استأنفت تونس، الخميس، الدراسة لطلاب نهائي التعليم الثانوي، بعد عطلة إجبارية فرضها تفشي فيروس كورونا دامت أكثر من شهرين.

ومطلع مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة التربية استئناف الدراسة لطلاب القسم النهائي بالتعليم الثانوي في 28 من الشهر ذاته، على أن تبدأ الاختبارات في 8 يوليو/ تموز المقبل.

ورصدت مراسلة الخليج 365، اصطفاف طلاب أمام عدة مدارس في العاصمة التونسية صباح الخميس، استعدادا لاستئناف الدراسة.

Advertisements

وقالت مديرة المدرسة الصادقية الثانوية، عفيفة السليمي للأناضول، إنه تم تقسيم طلاب الفصل الواحد على فصلين، لمراعاة تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.

بدوره، أوضح القائد العام للكشافة التونسية (منظمة تربوية شبابية) وحيد العبيدي، أن 8 آلاف متطوع استجابوا لنداء وزارة التربية، لمعاونتها في تنفيذ إجراءات الوقاية بالمدارس، من خلال تنظيم الطوابير وقياس درجات حرارة الطلاب.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها، آنذاك، للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت تونس إجمالا ألفا و51 إصابة بالفيروس، بينها 48 وفاة، و929 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.