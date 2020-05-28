كورونا.. البرلمان العراقي يدعو لاجتماع "عاجل" مع الكاظمي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

دعا البرلمان العراقي، الخميس، إلى اجتماع "عاجل" مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لتحديد أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتوصل إلى حلول لاحتواء الجائحة.

وقال حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس البرلمان في بيان: "أدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين خليتي الأزمة البرلمانية والحكومية، بحضور رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير والخطير بأعداد المصابين.. والإسراع بوضع الحلول الناجعة لاحتواء هذه الجائحة ومنع تفشيها".

وانتقد الكعبي، رئيس خلية الأزمة البرلمانية، "الإجراءات البطيئة التي تتبعها الدولة بشكل عام لمواجهة هذا الوباء القاتل".

وأضاف أن "خلية الأزمة البرلمانية حذرت مرارا وتكرارا من خطورة التراخي والتهاون في فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية على المناطق التي تعرضت وتصدرت مؤشر الإصابات".

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وحذر الكعبي من حدوث كارثة صحية وبشرية، و"احتمالية انهيار النظام الصحي في كل مستشفيات البلاد، إذا لم يتم تغيير كل الأساليب المتبعة الحالية".

والأربعاء، أعلن محافظ بغداد محمد جابر عطا، أن الفيروس انتشر في مناطق بغداد كافة، وأصبح خارج السيطرة.

وبعدها بساعات، أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، أن الوضع الصحي في العراق لا يزال تحت السيطرة.

وسجل العراق، حتى الأربعاء، 5 آلاف و135 إصابة، منها 175 وفاة، وألفان و904 حالات شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.