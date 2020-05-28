شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنبه سكان 3 مناطق.. أمطار ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً لسكان 3 مناطق هي (تبوك- جازان- المدينة المنورة) بهطول أمطار مع نشاط للرياح السطحية.

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وأوضحت “الأرصاد” في تغريدة على موقع “تويتر” أنه من المتوقع أن تشهد المدينة المنورة اليوم الخميس ارتفاع في الأمواج مع نشاط الرياح السطحية وتدن في الرؤية الافقية، مضيفة أن الحالة ستنتهي اليوم الخميس في تمام الساعة 11 مساءً.

وفي تبوك، توقعت “الأرصاد”، ارتفاع الأمواج يصحيها رياح سطحية نشطة وتدن في الرؤية، وتشمل محافظات ( أملج- الوجه- ضباء) وستنتهي الحالة اليوم في تمام الساعة 11 مساءً.

أما جازان فمن المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط الرياح السطحية وتدن في الرؤية وتساقط البرد ،وستنتهي الحالة اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء وستشمل الحالة محافظات ( أبو عريش- أحد- الدائر- المسارحة – الريث- العارضة- هروب – فيفا).