شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «توكلنا» بشأن التنقل داخل أحياء مكة دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه يمكن لسكان مكة المكرمة في الوقت الحالي التنقل داخل الحي فقط دون الحاجة إلى تصريح.

وأوضح التطبيق أنه يمكن التنقل داخل الحي فقط، وسيتم رفع الحظر من كامل إلى جزئي ابتداءً من يوم 8 شوال المقبل بمكة، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.