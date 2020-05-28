شكرا لقرائتكم خبر عن تقني ينصح بـ7 خطوات لتسريع متصفح «جوجل كروم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح المختص التقني عبد العزيز الحمادي، بتنفيذ سبع خطوات لتسريع متصفح “جوجل كروم” وجعله أفضل أداءً خلال العمل.
وأوضح “الحمادي” خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع “تويتر”، أن من أبرز النصائح هي تفعيل إزالة البرامج الضارة، وتحديث المتصفح.
وأضاف: أن “متصفح جوجل كروم يستخدمه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، ويشتكي البعض من البطء في العمل والتصفح أحيانًا”.
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