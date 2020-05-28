اليونايتد عرض 3 ملايين لشراء بيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جورج بيرلي، المدرب السابق لساوثمبتون الإنجليزي، عن عقده اجتماعاً في فندق مع السير أليكس فيرجسون حول الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد حالياً، لكنهما لم يتوصلا لاتفاق حول الصفقة، وقال بيرلي: «كان مانشستر يونايتد مهتماً بجاريث بيل لأنه جناح يلعب في موقع الظهير، وأتذكر أنني ذهبت إلى بهو فندق للتحدث مع سير أليكس فيرجسون ومديره التنفيذي، بعنا تيو والكوت لأرسنال مقابل 12 مليون استرليني واليونايتد عرض 3 أو 4 ملايين لبيل وقلت مستحيل. أعتقد أن اليونايتد كان يشعر ببعض القلق حول غياب الحس الدفاعي لدى اللاعب والذي كنا نطوره في ساوثمبتون»، انتقل بيل لتوتنهام في 2007 مقابل 5 ملايين استرليني ثم لريال مدريد مقابل 83 مليون استرليني في 2013 حيث فاز بـ4 ألقاب أوروبية ولقب ليجا.