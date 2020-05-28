«الكابوس النيجيري» يتحدى ماكجريجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قبل 4 سنوات لم يكن للنيجيري أوسمان كامارو، أي ذكر في المصارعة الحرة للوزن المتوسط، لكن بعد فوزه بجميع نزالاته التسعة وصل إلى القمة، وخصوصاً بعد تغلبه على تايرون وودلي العام الماضي. ويستهدف كامارو الملقب بـ«الكابوس النيجيري» الآن، الأيرلندي كونور ماكجريجور ويعلق: «كونور لم يعلق على طلبي في السوشيال ميديا. من يقول كلا لفرصة لقب عالمي، إلا إذا كان يائساً من الفوز»، وذلك بعد تصريح لماكجريجور قال فيه: «أوسمان يلاكم بنفس أسلوب حبيب نور محمدوف».

ولد أوسمان في نيجيريا حيث أمضى 8 سنوات الأولى من حياته في فقر مدقع، حيث كان يجلب المياه من البئر والكهرباء معدومة، وانتقل أوسمان مع العائلة للعيش في الولايات المتحدة ووجد صعوبة في تعلم اللغة في المدرسة في البداية، لكن موهبته الرياضية كانت مميزة، بدأ المصارعة في سن الـ15، وأنهى الثانوية بـ53 فوزاً و3 هزائم فقط، وحصل أوسمان على منحة رياضية، لكن دخلت العائلة في أزمة عام 2010 بعدما حكم على والده بالسجن 15 عاماً، بعد اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال.

وكان محمد والد أوسمان أسس شركتين لإسعاف المرضى «رويال» في 2003 و«فيرست شويس» في 2005، ونجح لدرجة أنه حصل على جائزة أفضل رجل أعمال للعام، لكن سيارات الإسعاف لم تستخدم للحالات الحرجة واتهمته شركات طبية بالتحايل، وما يزال يدفع ببراءته. وقبل مواجهة وودلي، وهو واحد من أكبر مصارعي الوزن المتوسط، كان كامارو يعاني كسراً في القدم وشداً في العضلة الضامة، لكنه تفوق عليه بسهولة. ويعلق: «اعتدت على تقليل الخصوم من قدراتي، والميدان مفتوح الآن لكل المشككين».