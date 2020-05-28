حساب وهمي لرئيس «دانوب» يجمع التبرعات على فيسبوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قالت مجموعة دانوب إن رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، تقدم بشكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، ضد انتحال شخصيته من خلال حساب مزور على منصة فيسبوك، للقيام بعمليات احتيال مالية من خلال طلب التبرعات من أصدقائه.

وكان أحد مجرمي الإنترنت قد أنشأ نسخة مزورة من حساب ساجان على منصة فيسبوك الأسبوع الماضي، وبدأ باستغلال اسمه الشخصي لطلب التبرعات. وعندها، قام أحد أصدقاء ساجان بإخطاره بعد أن اشتبه في الموضوع، والذي لم يتردد في اتخاذ التدابير القانونية اللازمة فور إعلامه بمحاولة الاحتيال.

وكان المحتال يقوم بإرسال الرسائل إلى مجموعة محددة من أصدقاء ومعارف الشخص الذي يستهدفه، من خلال نسخة مزورة من حساب ساجان على منصة فيسبوك، باستخدام رابط منصة إلكترونية تعمل انطلاقاً من الهند لجمع التبرعات التي تزعم بأنها ستذهب لدعم طفل يُعاني اضطراباً في الدم.

ويُعتبر الحساب المزور نسخة تحمل صورة الشخص ومعلوماته العامة، وذلك بهدف خداع أصدقائه ودفعهم إلى تقديم بياناتهم الشخصية. وقد يُحاول حتى إقناعهم بإرسال المال أو أنواع أخرى من البيانات، أو يورطهم في أشكال مختلفة من عمليات الاحتيال.

وفي هذا الصدد، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: «سارعت إلى إبلاغ القائمين على منصة فيسبوك بالمسألة ليقوموا بإغلاق الحساب الذي حُذِف بشكل سريع بعد ذلك، ومن ثم قُمت بتقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، بغية اتخاذ التدابير القانونية اللازمة».

وأردف قائلاً: «لست متأكداً بعد مما إذا كان المحتال قد نجح في جمع الأموال من أصدقائي ومعارفي على منصة فيسبوك. ولكن هذا التصرف مؤسف للغاية، ويدفعنا جميعاً لنكون أكثر حذراً. وأدعو الجميع ليكونوا أكثر يقظة حيال محاولات الاحتيال هذه، لا سيما أنها باتت ظاهرة آخذة في التزايد».

وتضاعفت مستويات الجرائم الإلكترونية المرتكبة خلال جائحة «كوفيد ـ 19»؛ الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذير عالمي منذ أيام.