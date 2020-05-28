أمريكا تسجل أكثر من مئة ألف وفاة بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطّت الولايات المتحدة عتبة مئة ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، في حصيلة تتجاوز بأشواط الوفيات المُسجّلة في أي دولة أخرى، وفق جامعة جونز هوبكنز.

وكانت الولايات المتحدة سجّلت أول حالة وفاة بكوفيد19، أواخر فبراير/شباط الماضي، لكن حالياً بلغت حصيلة المُصابين بالوباء على الأراضي الأمريكية 1.7 مليون شخص، شفي من بينهم 385 ألفاً، وفق الجامعة التي تعدّ مرجعاً في هذا المجال، علماً أن خبراء يعتبرون أن الأرقام المُعلنة هي أدنى بكثير من الرقم الفعلي للإصابات والوفيات.

وسجّلت ولاية نيويورك لوحدها نحو ثلث وفيات كوفيد19 المُعلنة في الولايات المتحدة، حيث نكّست الأعلام على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، تكريماً لضحايا الوباء، وسجّلت الولايات المتحدة في 26 فبراير/شباط الماضي، أول وفاة بكوفيد19 على أراضيها، علماً أنّ السلطات عادت وأعلنت أنّ مصابين بالوباء توفوا في البلاد في منتصف فبراير/شباط الماضي.

وتخطّت الولايات المتحدة عتبة 50 ألف وفاة بكوفيد19 في 24 إبريل/نيسان الماضي، لكنّ عدد الوفيات نسبةً لعدد السكان في الولايات المتحدة يبقى أدنى مقارنة بدول أوروبية عدّة ولا سيما المملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وحتى السويد، وفق موقع «وورلدوميتر» للإحصاءات.