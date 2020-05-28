احتجاجات «الرجل الأسود» في أمريكا ترافقها عمليات سلب للمحال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دارت اشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في مدينة منيابوليس الأمريكية، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي، في مواجهة موجة غضب لمقتل «رجل أسود» شوهد في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع، وهو يقبع متألماً على الأرض بينما يضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه.

وأظهر التسجيل الذي صوره شاهد رأى المواجهة التي دارت الاثنين، جورج فلويد صاحب الـ 46 عاماً، وهو مُلقى على بطنه على الأرض موثق اليدين يحاول التقاط أنفاسه ويطلب المساعدة مكرراً «لا أستطيع التنفس»، وتوفي فلويد، الذي قيل، إن الشرطة كانت تشتبه في محاولته استخدام أوراق بنكنوت مزيفة بأحد المطاعم، في المستشفى في تلك الليلة.

ودارت المظاهرات الأخيرة، التي صاحبتها عمليات سلب ونهب، بعد ساعات من مطالبة رئيس البلدية جيكوب فراي الادعاء بتوجيه اتهامات جنائية لضابط الشرطة الأبيض الذي ظهر بالفيديو، وتم فصل الضابط وثلاثة آخرين شاركوا في اعتقال فلويد في حين فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الثلاثاء، تحقيقاً في الواقعة، وملأ مئات من المحتجين، كثر منهم كانوا يغطون وجوههم، الشوارع المحيطة بمركز شرطة الحي الثالث بالمدينة الأربعاء في منطقة تقع على بعد حوالي نصف ميل من المكان الذي اعتقل فيه فلويد، بينما أظهرت تغطية تلفزيونية من طائرة هليكوبتر فوق المنطقة عشرات ينهبون متجراً من متاجر تارجت ويخرجون منه محملين بملابس أو بعربات تسوق مملوءة بالسلع، وذكرت وسائل إعلام أن النيران أُضرمت أيضاً في متجر لقطع غيار السيارات.

من جانبه كتب الرئيس دونالد ترامب على تويتر، إنه طلب من مكتب التحقيقات الاتحادي الإسراع بهذا التحقيق، مضيفاً: أنا ممتن جداً لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد، عزائي لأسرة جورج وأصدقائه، العدالة ستتحقق.

وتظهر الفيديوهات عمليات السلب والنهب، التي جرت في مدينة منيابوليس.