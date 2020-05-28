100 صحيفة أسترالية تودِّع قراءها ورقياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «نيوز جورب» الإعلامية التي يمتلكها روبرت موردوك، الخميس، أنها ستوقف صدور أكثر من 100 صحيفة محلية وإقليمية بنسخة ورقية في أستراليا، بسبب التراجع الكبير في عائدات الإعلانات التي فاقمتها جائحة «كوفيد ـ 19».

وكانت المجموعة أعلنت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، تعليقاً مؤقتاً لستين صحيفة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تسريح مئات العمال. وأوضحت المجموعة أن معظم صحفها المحلية والإقليمية ستبقى متاحة إلكترونياً فقط، اعتباراً من 29 يونيو/حزيران المقبل. وفي المجموع ستنشر 76 صحيفة على الإنترنت، وستغلق 35 صحيفة بشكل نهائي.

وقال مايكل ميلر الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيوز جورب أستراليا»، إن الضربة النهائية سددها فيروس كورونا المستجد، مضيفاً: «استمرت الإعلانات في الصحف المطبوعة التي تشكل الجزء الأكبر من عائداتنا، في الانخفاض. ونتيجة لذلك، وبهدف مواكبة هذه التغييرات، سنعيد هيكلة أعمال «نيوز جورب» أستراليا للذهاب إلى حيث يذهب المستهلكون والمستثمرون».

من جانبها قالت المجموعة إن القرار الذي سيؤثر في كل الولايات الأسترالية سيؤدي إلى فقدان وظائف، لكن أكثر من 375 صحفياً سيواصلون متابعة الأخبار المحلية والإقليمية، ويعكس هذا الوضع اتجاهاً عالمياً مقلقاً لقطاع الصحافة الذي يعاني انخفاضاً في عدد القراء في ظل بروز «جوجل»، و«فيسبوك» كطرفين أساسيين في مجال الإعلانات، ما يؤدي إلى تقليص عائدات الإعلانات التي تعتبر حيوية لاستمرار الصحافة.