وفاة والد مدرب أستون فيلا متأثراً بإصابته بكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن والد المدرب دين سميث توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأضاف النادي في بيان: عائلة أستون فيلا يحزنها إعلان أن رون سميث توفي عند عمر ناهز 79 عاماً.

رون الذي كان يعيش في دار رعاية بعد إصابته بمرض الخرف قبل ستة أعوام، أصيب بفيروس كورونا مُنذ أربعة أسابيع وبعد فترة قصيرة في المستشفى توفي بحضور عائلته، وفي الشهر الماضي، توفيت والدة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عمر 82 عاماً في برشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة 267 ألف إصابة بمرض كوفيد19، بالإضافة إلى وفاة 37460 شخصاً.