شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد مدرب أستون فيلا متأثراً بإصابته بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن والد المدرب دين سميث توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وأضاف النادي في بيان: عائلة أستون فيلا يحزنها إعلان أن رون سميث توفي عند عمر ناهز 79 عاماً.
رون الذي كان يعيش في دار رعاية بعد إصابته بمرض الخرف قبل ستة أعوام، أصيب بفيروس كورونا مُنذ أربعة أسابيع وبعد فترة قصيرة في المستشفى توفي بحضور عائلته، وفي الشهر الماضي، توفيت والدة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن عمر 82 عاماً في برشلونة بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وسجلت المملكة المتحدة 267 ألف إصابة بمرض كوفيد19، بالإضافة إلى وفاة 37460 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد مدرب أستون فيلا متأثراً بإصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.