الصين تتحدى أمريكا في هونج كونج.. وواشنطن تتوعد بعقوبات اقتصادية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق البرلمان الصيني الخميس، بأغلبية ساحقة على فرض قانون للأمن القومي في هونج كونج يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في مدينة اجتاحتها احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى شهور العام الماضي.

وصوت المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان الصيني) بأغلبية 2878 صوتاً مقابل معارضة صوت واحد على قرار تمكين لجنته الدائمة من صياغة التشريع، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت، وصفق المشرعون الذين اجتمعوا في قاعة الشعب الكبرى بحماس شديد بعد إعلان نتيجة التصويت على الشاشات في القاعة.

وكان كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة شرق آسيا، قد قال في تصريح نقلته "رويترز" الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونج كونج ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.

واتهم مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا ديفيد ستيلويل، بكين باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما في ذلك هونج كونج، وفي إفادة مقتضبة للصحفيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأمريكي الذي قال: إنه قرار يعود إلى ترامب، لكنه قال، إنه سيكون محدداً ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونج كونج والشركات الأمريكية.