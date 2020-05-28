اتفاق سعودي روسي على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، هاتفياً، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) تناول الجانبان خلال الاتصال الذي تلقاه ولي العهد السعودي من الرئيس الروسي الليلة الماضية، العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وأشاد الرئيس الروسي بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

وقال الكرملين الأربعاء إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي اتفقا أثناء محادثة هاتفية على تعزيز «التعاون الوثيق» بشأن قيود إنتاج النفط وذلك قبل أسبوعين فقط من مؤتمر نفطي.

وأضاف أنهما أشارا أيضاً إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إبريل/نيسان في إطار مجموعة أوبك+ لكبح إنتاج النفط.

وقال الكرملين في بيان «تم الاتفاق على تعزيز التعاون الوثيق في هذا الموضوع عبر وزارتي الطاقة».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون للنفط بقيادة روسيا على خفض إنتاجهم النفطي بحوالي عشرة ملايين برميل يومياً في مايو/أيار ويونيو/حزيران للتغلب على ركود سوق الخام التي تضررت من فائض في الإنتاج وجائحة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن تعقد مجموعة أوبك+ مؤتمراً عبر الإنترنت في الأسبوع الثاني من يونيو/ حزيران لمناقشة سياستها الإنتاجية.

ووفقاً للاتفاق الحالي، فإن من المنتظر تخفيف قيود الإنتاج بدءاً من يوليو/ تموز. وقالت عدة مصادر إن هناك مناقشات بشأن احتمال مواصلة المستوى الحالي لتخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران.