شكرا لقرائتكم خبر عن ألتماير: انقاذ لوفتهانزا يصب في مصلحة أوروبا أيضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنه يتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على حزمة انقاذ مالي بقيمة 9 مليارات يورو لشركة الطيران لوفتهانزا، مضيفا أن ذلك يصب أيضا في مصلحة أوروبا لتفادي بيع مثل تلك الشركات.

وقال ألتماير "نحن في مفاوضات في بروكسل مع المفوضية الأوروبية بشأن تفاصيل الموافقة... هذا ليس فقط في مصلحة ألمانيا بل أنه أيضا في مصلحة الاتحاد الأوروبي لتفادي بيع عناصر استراتيجية في القطاع الصناعي كنتيجة لهذه الجائحة"، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة الطيران الألمانية إن مجلسها الإشرافي أرجأ الموافقة على حزمة الإنقاذ في ضوء شروط فرضها الاتحاد الأوروبي.

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