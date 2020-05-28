الكرملين يعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:

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"كانت محادثة جيدة وإيجابية" معلقا على محادثة الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي

وأفاد الكرملين، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سوق الطاقة، حيث أشار الطرفان إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق اتفاقيات "أوبك+".

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وقال الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق الطاقة العالمية. وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط".

وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين الجانبين جرت يوم 27 أيار/مايو.

وأضاف الكرملين: "وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. تم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2019".

وهنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر السعيد.