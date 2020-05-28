وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:
© Sputnik . Alexey Druzhinin
وأفاد الكرملين، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سوق الطاقة، حيث أشار الطرفان إلى أهمية الجهود المبذولة لتحقيق اتفاقيات "أوبك+".
وقال الكرملين: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق الطاقة العالمية. وأشار الجانبان إلى أهمية الجهود المشتركة التي أدت في أبريل إلى اتفاق بصيغة "أوبك+" لخفض إنتاج النفط".
وأوضح الكرملين أن المحادثة الهاتفية بين الجانبين جرت يوم 27 أيار/مايو.
وأضاف الكرملين: "وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق حول هذه القضية بين وزارتي الطاقة. تم التطرق إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي ذات الصلة في سياق نتائج زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض في تشرين الأول/ أكتوبر 2019".
وهنأ الرئيس الروسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يعلق على محادثات الرئيس بوتين وولي العهد السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.