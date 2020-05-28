كيف تبدو السعودية بعد تخفيف حظر التجوال... فيديو وصور

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، حتى الثالثة عصرا، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وبدأ المواطنون والمقيمون في المملكة، بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة، خلال الفترة، التي تم السماح بحركة الناس خلالها، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية أبوابها مبكرا مع الحرص على الاحترازات والتدابير التي تمنع انتقال فيروس كورونا المستجد.

وطالبت وزارة الداخلية السعودية جميع سكان المملكة بضرورة الحرص على لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.7 ملايين مصاب حول العالم، بينهم أكثر من 355 ألف حالة وفاة.