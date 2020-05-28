© Sputnik . SPUTNIK
وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وتميم اتفقا على مواصلة التعاون في إطار الاستعدادات لإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022.
وجاء في بيان الكرملين: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون في إطار الاستعدادات لإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين وأمير قطر يبحثان التسوية السورية خلال اتصال هاتفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.