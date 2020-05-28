الكرملين: بوتين وأمير قطر يبحثان التسوية السورية خلال اتصال هاتفي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين، اليوم الخميس: "تمت الإشارة خلال بحث مسألة التسوية في سوريا إلى الجهود التي تبذلها روسيا من أجل استعادة وحدة الأراضي السورية. وتم التركيز على أهمية تطبيع الوضع الإنساني في البلاد".

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين وتميم اتفقا على مواصلة التعاون في إطار الاستعدادات لإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022.

وجاء في بيان الكرملين: "تم الاتفاق على مواصلة التعاون في إطار الاستعدادات لإقامة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022".