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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «تقويم التعليم» للطلاب بخصوص رسالة «ليس لديك أي اختبارات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، اليوم الخميس، أن الرسالة التي تظهر للطلاب والطالبات بـ”ليس لديك أي اختبارات” تعني بأن تطبيق الاختبار يعمل لديك وجاهز لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد.
وأضافت “تقويم التعليم” عبر حساب “خدمة المستفيدين” على موقع “تويتر”، أنه “سيبدأ العمل وفق مواعيد الاختبار عن بعد التي ستصلكم على بريدكم الإلكتروني المعتمد”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.