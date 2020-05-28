شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «تقويم التعليم» للطلاب بخصوص رسالة «ليس لديك أي اختبارات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “هيئة تقويم التعليم والتدريب”، اليوم الخميس، أن الرسالة التي تظهر للطلاب والطالبات بـ”ليس لديك أي اختبارات” تعني بأن تطبيق الاختبار يعمل لديك وجاهز لأداء الاختبار التحصيلي عن بعد.

وأضافت “تقويم التعليم” عبر حساب “خدمة المستفيدين” على موقع “تويتر”، أنه “سيبدأ العمل وفق مواعيد الاختبار عن بعد التي ستصلكم على بريدكم الإلكتروني المعتمد”.