شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف حقيقة صدور أوامر ملكية بإسقاط غرامات تأخير تجديد هوية مقيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفت المديرية العامة للجوازات، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور أوامر ملكية بإسقاط غرامات تأخير تجديد هوية مقيم.

جاء ذلك ردًا على استفسار مواطن ورد إلى حساب الجوازات، قال فيه: “السائق انتهت إقامته منذ شهر وعند التجديد فرضت غرامة قدرها 500 ريال، مع العلم أني سمعت بأوامر ملكية أن الغرامات تسقط؟”.

وأجاب حساب “الجوازات” على سؤال المستفيد بنفى شائعة إسقاط الغرامات، موضحاً أن “الغرامة تُطبق بعد ثلاث أيام من تاريخ انتهاء هوية مقيم”.