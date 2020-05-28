شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنقاذ 3 مواطنين فُقدوا بمنطقة جبلية في “ثمالة الطائف” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف 3 مواطنين فُقدوا بمنطقة جبلية بقرية ثمالة، جنوبي المحافظة.

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وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً أمس الأربعاء يفيد بفقدان ثلاثة مواطنين بمنطقة جبلية بقرية ثمالة، وذلك أثناء تنزّههم.

وأضاف “القرني” أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة إلى موقع الحالة، وعند وصول الفرق تم عمل خطة للبحث ومسح المنطقة، وتم العثور عليهم بمنطقة شديدة الوعورة، وهم مواطنان بالغان وطفل، مضيفاً أنه اتضح إصابة أحدهم، وتم نقله من قبل أفراد الإنقاذ باستخدام النقالة لمسافة تزيد على 500م وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر بالموقع.

وأهاب “القرني” بالجميع عدم المغامرة بالصعود في المناطق الجبلية والوعرة وضرورة التعرف على المنطقة المراد التنزه بها، وأخذ احتياطات السلامة اللازمة، متمنياً السلامة للجميع.