شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح مدى إمكانية استفادة أصحاب تأشيرات الزيارة من خدماته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح “تطبيق توكلنا” المعتمد من “وزارة الصحة” لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، أن خدماته للمواطنين والمقيمين في المملكة فقط.

جاء ذلك ردًا على سؤال من مغرد على حساب “توكلنا” في “تويتر”، قال فيه: “كيف يمكن لأصحاب تأشيرات الزيارة أن يحصلوا على تصريح المشي؟”.

Advertisements

وأجاب حساب “توكلنا” على الاستفسار، بقوله: “تطبيق (توكلنا) حاليًا يخدم المواطنين والمقيمين فقط”.

جدير بالذكر أن “تطبيق توكلنا” يوفر الحصول على “تصريح تموين داخل الحي، وتصريح تموين طارئ، وتصريح عمل، وتصريح مؤقت لسائق، وتصريح موعد طبي”.

كما يوفر التطبيق “تصريح رياضة المشي” لساعة واحدة يوميًا داخل الحي، و”تصريح الحالات الإنسانية” للتنقل داخل وخارج المدن، بجانب حزمة أخرى من الخدمات.