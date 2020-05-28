شكرا لقرائتكم خبر عن العلامة «الفوزان» يوضح معنى «صيام الدهر» بصيام الست من شوال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، معنى صيام الدهور بصيام الست من شوال.

وقال “الفوزان” في مقطع فيديو نشرته “الإفتاء” على “تويتر”: “يستحب صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال فكأنما صام الدهر)، يعني صام السنة كلها”.

وأضاف: “معنى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها فرمضان يعني عشرة أشهر، وستة أيام يعني شهرين، والسنة اثنا عشر شهرًا، هذا معنى قوله فكأنما صام الدهر يعني العام كله”.