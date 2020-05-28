انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 56 سنتا ليبلغ 28.05 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 56 سنتا ليبلغ 28.05 دولار في تداولات يوم امس الأربعاء مقابل 28.61 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس منخفضة 1.65 دولار أي بنسبة 4.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 34.52 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.54 دولار أي بنسبة 4.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 32.81 دولار للبرميل.