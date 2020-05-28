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الداخلية السعودية تعلن المسموح به مع تخفيف اجراءات كورونا المستجد

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وبحسب الوزارة فإنه ابتداء من اليوم يسمح للمواطنين بالتجول في جميع المناطق من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

© AFP 2020 / OZAN KOSE

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون للمواطنين والمقيمين في المملكة الحق في "التجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً"، وفقا لصحيفة "عكاظ" .

وكذلك سيكون من حق المواطنين "ممارسة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول فيما عدا الأحياء المعزولة صحياً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي".

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وتابعت بأنه أيضا سيتمكن المواطنين من "التنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول".

وأعلنت الوزارة كذلك "فتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي".

وطالبت الوزارة جميع سكان المملكة بضرورة الحرص على لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي.

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