سلة غذائية من وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان

WFP
وأشار نعمة إلى أن السلة الغذائية المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات، بالإضافة إلى أنواع معينة من العلف والأسمدة لمساعدة المزارعين.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس الكلفة من المستورد وتحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب أكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وابدى نعمة حرصه على تدني سعر هذه المواد وألا يكون هناك هدر للدعم، عن طريق آلية لضبط البيع والشراء، لافتاً إلى أن من يخالف ستوقف الوزارة العمل معه.
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