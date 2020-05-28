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سلة غذائية من وزارة الاقتصاد للحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان

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WFP

وقال إن"هذا الدعم ليس إنجازاً بل من أقل واجباتنا تجاه المواطن الموجوع وغير القادر على تأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الصعبة، ولذلك اعتبرت وزارة الاقتصاد أنه من مسؤوليتها إيجاد طريقة أو حل لتخفيف العبء عن الناس".

وأشار نعمة إلى أن السلة الغذائية المدعومة تتضمن كافة المكونات الغذائية التي يحتاجها الإنسان من بروتينات حيوانية ونباتية ونشويات، بالإضافة إلى أنواع معينة من العلف والأسمدة لمساعدة المزارعين.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس الكلفة من المستورد وتحديد سعر توزيعها على التاجر لتتناسب أكثر مع القدرة الشرائية للمستهلك.

وابدى نعمة حرصه على تدني سعر هذه المواد وألا يكون هناك هدر للدعم، عن طريق آلية لضبط البيع والشراء، لافتاً إلى أن من يخالف ستوقف الوزارة العمل معه.

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