السعودية تبدأ المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات كورونا

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تبدأ السعودية اليوم الخميس المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا التي ستضمن السماح بالتجول في جميع مناطق السعودية باستثناء مكة، من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي والسماح للسيارات الخاصة بالتنقل في جميع أنحاء المملكة في أوقات السماح بالتجول مع استمرار عمل المراكز التجارية ومحلات تجارة الجملة والتجزئة.

وتبدأ المرحلة الثانية، من الأحد 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل بوقت تجول من الساعة 6 صباحاً وحتى 8 مساءً، مع إعادة فتح المساجد عدا مساجد مكة، إلى جانب إتاحة عودة الموظفين في القطاعات كافة، واستئناف الرحلات الداخلية فقط، والتنقل بين المناطق، وإتاحة الطلبات الداخلية في المطاعم، ومنع تجمع أكثر من 50 شخصاً، فيما ستكون عودة الحياة الطبيعية في 21 يونيو المقبل.

بدورها، بدأت دول عربية عدة مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا في الفترة المقبلة.

الإمارات

في الإمارات، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 31 مايو بحيث لا تزيد نسبة العاملين في أماكن العمل على 30 % من المجموع الإجمالي للموظفين في المؤسسة، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

وبدأت دبي الأربعاء باستئناف حرية الحركة والنشاط الاقتصادي من الساعة السادسة صباحا وحتى 11 مساء. وقالت السلطات إن مطار دبي بدأ أيضاً استقبال المواطنين العائدين والمسافرين إلى وجهات أخرى في رحلات عابرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إنه من المقرر السماح باستئناف بعض أنشطة مرافق البيع بالتجزئة والجملة مع الخضوع لمزيد من عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وسيشمل ذلك دور العرض السينمائي والصالات الرياضية الداخلية والمراكز التعليمية والعلاجية للأطفال من بين أنشطة أخرى.

الكويت

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من جانبه، قال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح يوم الاثنين الماضي إن بلاده لا تنوي تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات في الفترة من 10 لـ 30 مايو.

وأضاف في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة إلى طبيعتها. وقال الوزير إنه سيتم إعلان تفاصيل الحظر الجزئي اليوم الخميس.

سلطنة عمان

وأعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، إجراءات لتخفيف إجراءات مواجهة كورونا منها رفع الحظر الصحي عن مسقط العاصمة بدءا من يوم الجمعة 29 مايو الجاري، إضافة إلى عودة الموظفين للعمل في الجهات الحكومية بدءا من الأحد 31 مايو الجاري وبحد أدنى 50% من موظفي كل جهة.

وكانت السلطنة أغلقت محافظة مسقط بداية من 10 أبريل الماضي وخفضت أعداد العاملين في القطاع الحكومي بما لا يزيد عن 30% في 22 مارس الماضي وفق بيانات رسمية.

تونس

وفي تونس، أعرب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن أمله في عودة السياحة في بلاده مطلع يوليو المقبل، وتعتزم السلطات إعادة فتح المساجد والمطاعم والمقاهي في 4 يونيو المقبل، مع استمرار تشديد المراقبة لمنع تفشي كورونا.

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