رسالة خطية من أمير الكويت إلى العاهل السعودي

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‬تسلم الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة، رسالة خطية للملك سلمان بن عبدالعزيز من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.‬

كما نقل رسالة شفوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من أمير الكويت‪.‬

جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن محمد، يوم أمس، وزير الخارجية في الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح والوفد المرافق له‪.‬

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" كان وزير الخارجية الكويتي قد وصل إلى الرياض وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير تركي بن محمد، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية‪.‬

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وحول مضمون الرسالة، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الرسالة تناولت أواصر العلاقات الأخویة المتینة التي تربط البلدین، وآفاق تعزیزھا وتطویرھا في مختلف المجالات، وعددًا من القضایا ذات الاھتمام المشترك".