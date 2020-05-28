فلسطين وسلوفينيا يبحثان التطورات فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير خارجية سلوفينيا تونى كازر، التطورات فى المنطقة وآخر المستجدات فى فلسطين.

وقال عريقات - خلال أتصال هاتفي حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - إن الوزير كازر أكد موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، وإن أي حل يجب أن يبنى على نظام دولي يحكمه القانون الدولي.

وأضاف أن وزير الخارجية السلوفيني أكد رفض بلاده لخطة الضم، التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات دولية حازمة ضد هذه الخطة.

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