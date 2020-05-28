شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا فى قلقيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى قلقيلية، ما يرفع عدد الاصابات فى فلسطين إلى 614.

وأوضحت وزيرة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، اليوم الخميس، أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48، وجرى إدخاله إلى قسم العناية المركزة.

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