الكويت والبحرين تستعدان لإعادة فتح المساجد الأحد

عواصم عربية / الخليج 365

تستعد الكويت والبحرين، لإعادة فتح المساجد للصلاة، فيما أعلنت الإمارات عودة العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية، الأحد المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، مساء الأربعاء، عن النائب البرلماني أحمد العامر، قوله إن "هناك توجها لإعادة فتح المساجد للصلاة، الأحد المقبل"، بعد إغلاق دام أكثر من شهرين.

وأوضح البرلماني البحريني أن "إعادة فتح المساجد ستكون وفق اشتراطات وتدابير صحية إلزامية، أبرزها التباعد الاجتماعي".

في السياق، أكد وكيل وزارة الأوقاف لقطاع المساجد بالكويت، إبراهيم الخزي، في تصريح أوردته صحيفة "الجريدة" المحلية، إن وزارته ستبدأ الأحد المقبل اتخاذ إجراءات إعادة فتح المساجد في البلاد.

وأضاف الخزي، أنه "سيتم اتخاذ عدة تدابير احترازية لحماية المصلين بالتعاون مع وزارة الصحة، أهمها تعقيم المساجد قبل فتحها"، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، قررت الكويت والبحرين إغلاق المساجد وتعليق صلوات الجمعة والجماعة بها، ضمن إجراءات احترازية اتخذها البلدان آنذاك للحد من تفشي كورونا.

Advertisements

ووفق أحدث الإحصاءات الرسمية بالبلدين، سجلت البحرين 9 آلاف و366 إصابة بكورونا، بينها 15 وفاة، فيما رصدت الكويت 23 ألفا و267 إصابة، بينها 175 وفاة.

فيما أعلنت الإمارات، عودة العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية يوم الأحد 31 مايو/ أيار الجاري.

وحددت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، مساء الأربعاء، عودة العمل بنسبة 30 بالمئة من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات.

واستثنى القرار النساء الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، ومرضى ضعف المناعة، ومن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو والسكري، وفق تقارير طبية معتمدة، بحسب المصدر ذاته.

وحتى الخميس، سجلت الإمارات 31 ألفا و969 إصابة بكورونا، بينها 255 وفاة، وفق إحصاء رسمي.

وخلال اليومين الماضيين، أعلنت السعودية ولبنان وفلسطين، إعادة فتح المساجد، وفق التدابير الصحية في البلاد، عقب أكثر من شهرين على الإغلاق، بسبب فيروس كورونا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.