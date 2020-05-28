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انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات منع التجول في المملكة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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بدأ صباح اليوم الخميس تطبيق المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات منع التجول في المملكة والذي أقرته وزارة الداخلية بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة المستجد (كوفيد 19)، حيث تم السماح اليوم بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، كذلك بدأت الحركة واضحة في التنقل بين المناطق والمدن في المملكة ، وذلك عبر السيارات الخاصة مستغلين القرار الذي يسمح لهم بالسفر فترة عدم منع التجول دون الحصول على تصاريح للتنقل .

كما يتوقع أن تفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات) ابوابها مبكراً مع الحرص على الاحترازات والتدابير التي تمنع انتقال فيروس كورونا ، فيما يستمر منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي كصالونات التجميل،وصالونات الحلاقة، والنوادي والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.

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