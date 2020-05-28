شكرا لقرائتكم خبر عن «السوق المالية»: عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداءً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الخميس، عن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 8/ 10/ 1441هـ الموافق 31/ 5/ 2020م.

وأوضحت “تداول” أن الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح): من 09:30 صباحًا إلى 10:00 صباحًا، الجلسة الثانية (السوق مفتوح – تنفيذ): من 10:00 صباحًا إلى 03:00 مساءً.

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وأضافت: أن الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً، (ويُستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة).

وأشارت “تداول” إلى أن الجلسة الرابعة (التداول على سعر الإغلاق): للأوراق المالية المدرجة من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً، (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة)

وتابعت: أن الجلسة الخامسة (السوق مغلق): للأوراق المالية المدرجة من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً، (ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة؛ حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً).

وختمت “تداول” بالتأكيد على حرصها الدائم في اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيها، وضمان سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية.