شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب العودة للعمل.. استشاري يقدم نصائح مهمة للموظفين لتجنب انتقال العدوى(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدم استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، نصائح مهمة للموظفين لتفادي انتقال عدوى كورونا مع اقتراب العودة للعمل من جديد.

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وقال “غليلة ” في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، أن اتباع سلوكيات التباعد الاجتماعي والسلوكيات الوقائية مثل غسل اليدين وارتداء الكمامات والبعد عن الأماكن المزدحمة، سيساهم في وقف انتقال العدوى بين الموظفين.

وأِشار إلى أن تلك الإجراءات ترتبط ببعضها، كون الاعتناء الجيد بالكمامة دون تطبيق التباعد الاجتماعي قد لا يساعد في تجنب العدوى، مشيراً إلى أن المجتمع أمام تحدي جديد خلال الفترة المقبلة.

وشدد على ضرورة توفر الأدوات الوقائية داخل مقار العمل مثل المعقمات وغيرها، مبيناً أنه يجرى حالياً بالمملكة مراجعة مؤشر الحالات الحرجة، لأنه من المؤشرات المهمة جداً لقياس مدى السيطرة على الفيروس من عدمه.