شكرا لقرائتكم خبر عن “الزعاق” يتوقع: المملكة على موعد مع حدوث كسوف حلقي للشمس في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية، خالد الزعاق، أن تشهد المملكة كسوفًا حلقيًا للشمس يوم الأحد الموافق ٢٩ شوال الجاري، والمعروف باسم ظاهرة “حلقة النار” والتي تعد نادرة الحدوث.

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “في يوم الأحد 1441/10/29 الموافق 2020/6/21 سنشاهد كسوفًا حلقيًا يشاهد على جنوب المملكة وسلطنة عُمان واليمن”.

وأوضح الفلكي، أن “باقي المدن يشاهدونه جزئيًا بنسبة كبيرة”، مبينًا أن الكسوف “يبدأ 7:12 ص، وتكون قمته 8:23 ص، فيما ينتهي 9:44 ص”.

Advertisements

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا جًدا عن الأرض لتغطيه الشمس تمامًا، وينتج من ذلك حلقة من الضوء حول القمر، وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.

ويحذّر المختصون، من النظر إلى الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف الحلقي، فأشعتها القوية كفيلة لأن تؤذي عينيك، ولذلك وجدت وسائل آمنة تحمي العين من خطر أشعة الشمس وأولها نظارات الكسوف.

ونصح المختصون بمراقبة الكسوف الحقي بالتلسكوبات المجهزة بالمرشحات “الفلاتر”، أو تلك التي تقوم بعملية إسقاط أشعة الشمس على حاجز أبيض اللون، فيظهر قرص الشمس عليها مكسوفًا.