شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الرحلات الداخلية.. الكشف عن تقنية في طائرات المملكة تمنع انتقال العدوى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبد الهادي المنصوري، عن تقنية في طائرات المملكة تمنع انتقال العدوى أثناء الرحلات الجوية.

وأوضح “المنصوري” في حديث مع قناة “العربية” أن التقنية هي “هيبا فلتر”، وتمتاز بآلية امتصاص البكتيريا التي قد تنتقل بين المسافرين أثناء الرحلات الجوية.

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وأكد أن هناك ضوابط سيتم تطبيقها على المُسافرين على متن الطائرة، أبرزها التأكيد على الالتزام بالكمامة والتقليل من التحرك، والتقليل من استخدام دورات المياه.

وكانت “هيئة الطيران المدني”، أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية.

يذكر أن المملكة علقت رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم.