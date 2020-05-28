شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة» يوضح كيفية تقليل فرص انتقال عدوى «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله العسيري، أن فيروس كورونا المستجد لا يزال في مرحلة تحدٍ، لعدم اكتشاف علاج أو لقاح مضاد له، لذلك لابد من التدرج المحسوب في الانفتاح على مناحي الحياة.

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية” أن المرحلة التي انتقلت إليها المملكة الآن للتعامل مع الفيروس، لها مواصفات معينة، وتعتمد بالدرجة الأولى على الإنسان نفسه.

وقال “العسيري” إنه يجب العمل على تقليل فرص التقاط العدوى، بالحفاظ على المسافات الآمنة وتغطية الفم والأنف والحرص على غسل الأيدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأكد أن الجميع عليه أن يعرف أن العالم بعد كورونا مختلف عما قبله، فإما أن نكون حلقة في سلسلة العدوى أو نقطع هذه السلسلة ونحمي أنفسنا والمجتمع، مشيراً إلى أن الإجراءات سهلة ولا تحتاج إلى إمكانات وإذا التزمنا بها سنقضي على هذا الوباء.