شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الحياة الطبيعية تدريجيًا.. استشاري يُحذِّر من فئة قد تتسبب في انتشار كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذَّر الدكتور نزار باهبري، استشاري باطنة وأمراض معدية، من فئة وصفها بـ”المستهترة” قد تتسبب في انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع بدء الحياة الطبيعية تدريجيًا.

وأكد “باهبري” في حديث مع قناة “الإخبارية”، أن غالبية الإصابات بكورونا في الأسر ومحيط العمل كانت بسبب “الشخص الذي لا يكترث لشيء، وما يزال مُصرًّا على عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

ونصح استشاري الأمراض المعدية، بضرورة لبس الكمام والابتعاد عن الأماكن المزدحمة خلال الفترة المقبلة، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، مع تجنب الخوف والقلق الذي يؤثر على المناعة.