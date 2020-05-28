شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الساعات الأولى لحركة التنقل بين المناطق وفي الشوارع مع تخفيف «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو، صباح اليوم الخميس، حركة التنقل بين مناطق المملكة وفي شوارع بعض المدن، مع بدء تخفيف إجراءات “منع التجول” وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.

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ورصد مراسل “قناة الإخبارية”، حركة التنقل بين مناطق المملكة من نقطة الضبط الأمني على طريق الرياض – القصيم، فيما تظهر حركة المركبات بشكل خفيف حتى الآن.

وفي الدمام، أشار مراسل الإخبارية، إلى أن حركة السيارات مرتفعة وهناك ازدحام في الطرق الرئيسية وكورنيش الدمام، مبينًا أن الحركة في هذه الساعة أعلى من الأيام العادية التي سبقت فيروس كورونا.

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، حركة السيارات على الطريق الدائري الغربي في الرياض، والسيولة المرورية، فيما كان الزحام على طرق “الملك فهد” باتجاه الشمال، والجسر المعلق، وطريق تركي الأول.