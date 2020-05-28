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شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: بدء السماح بالتجول في جميع المناطق عدا مكة.. و3 إجراءات مهمة يجب الالتزام بها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الداخلية، صباح اليوم الخميس، السماح ببدء التجول في جميع مناطق المملكة عدا مكة المكرمة، والأحياء المعزولة صحيًا.
وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها بتويتر، أنه ابتداءً من اليوم يسمح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة من السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً.
وأضافت “الداخلية”: أنه يُسمح ممارسة رياضة المشي داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول فيما عدا الأحياء المعزولة صحيًا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.
وتابعت الوزارة: كما يسمح بفتح أنشطة محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة، واستمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.
وأشارت “الداخلية”، إلى أن التنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، وأهابت الجميع بضرورة الحرص على لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، والتباعد الاجتماعي.
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