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الإغماء المفاجىء لدى مرضى القلب يدق ناقوس الخطر ويهدد حياتهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

الإغماء المفاجىء لدى مرضى القلب يدق ناقوس الخطر ويهدد حياتهم

متابعات_ الخليج 365

قالت مؤسسة القلب الألمانية، إن الإغماء المفاجىء لدى مرضى القلب يدق ناقوس الخطر ويهدد حياتهم، حيث إنه يعد العلامة الأولى لموت القلب المفاجىء.

 

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ويتعين على مرضى القلب استشارة الطبيب المعالج بشأن الإغماءات المفاجئة المؤقتة، وتبعا للسبب قد يستلزم الأمر تركيب منظم ضربات القلب أو مزيل الرجفان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية..

 

من ناحية أخرى، أشارت مؤسسة القلب إلى أن الإغماء المفاجىء المؤقت غالبا ما يحدث أيضا لدى مرضى السكري والأشخاص، الذين يعانون من اضطرابات وظيفة الكلى.

 

كما قد يهاجم الإغماء المفاجىء الأصحاء أيضا، وذلك لأسباب عدة مثل الحرارة الشديدة والوقوف لمدة طويلة والمكوث في أماكن ذات تهوية سيئة.

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