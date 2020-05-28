حلفاء المقاومة بخطر في لبنان..حزمة عقوبات تنتظرهم

وأجرت قناة "فرانس 24" مقابلة حصرية مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي أشار أن "الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية، وهذا نتاج سنوات من الفساد وسوء الادارة وتبعات الحرب في سوريا، وحزب الله اليوم جزء من الحكومة اللبنانية، ورئيس الحكومة حسان دياب قدم خطة اقتصادية، ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة بالاصلاح".
وأوضح شينكر قائلا: إن "حزب الله جزء في هذه الحكومة وليس بالمنظمة المعروفة بدعمها الاصلاحات".
وبشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على لبنان و"حزب الله" أكد شينكر قائلا:" نعم، ممكن، ونتطلع في هذا الأمر، وهم حلفاء حزب الله وسننظر في حزمة من العقوبات ونتمنى ان ننفذ بعضا منها قريبا".
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