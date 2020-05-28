حلفاء المقاومة بخطر في لبنان..حزمة عقوبات تنتظرهم

وأجرت قناة "فرانس 24" مقابلة حصرية مع مساعد ​وزير الخارجية​ الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ​ديفيد شينكر، الذي أشار أن "الحكومة ال​لبنان​ية تواجه تحديات كبيرة وأزمة مالية وصحية، وهذا نتاج سنوات من ​الفساد​ وسوء الادارة وتبعات الحرب في ​سوريا​، و​حزب الله​ اليوم جزء من ​الحكومة اللبنانية​، ورئيس الحكومة ​حسان دياب​ قدم خطة اقتصادية، ونحن ننتظر كي نرى التزام الحكومة بالاصلاح".

وأوضح شينكر قائلا: إن "حزب الله جزء في هذه الحكومة وليس بالمنظمة المعروفة بدعمها الاصلاحات".

وبشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على لبنان و"حزب الله" أكد شينكر قائلا:" نعم، ممكن، ونتطلع في هذا الأمر، وهم حلفاء حزب الله وسننظر في حزمة من العقوبات ونتمنى ان ننفذ بعضا منها قريبا".