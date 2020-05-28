المؤسسة الوطنية الليبية : خسائر غلق حقول وموانئ النفط قاربت 5 مليارات دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا يوم الخميس إن الخسائر التراكمية نتيجة حصار منذ 19 يناير اقتربت من خمسة مليارات دولار.

وأضافت المؤسسة في بيانها "تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة.

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"وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغا لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".