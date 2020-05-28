شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الحجر الصحي العام في مدينة سبها الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن في ليبيا اليوم عن الحجر الصحي العام بمدينة سبها جنوبي ليبيا والتطبيق الفوري لإجراءات الإغلاق في المدينة.

وأفاد عميد المجلس البلدي في سبها الشاوش عبدالسلام أن إعلان الحجر الصحي جاء بعد مشاورات مع وزارة الصحة وجميع القطاعات والجهات المختصة، إلى جانب توصيات مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض بالمنطقة الجنوبية، وما عرضه من معلومات حول دقة الأوضاع المتعلقة بانتشار وباء كورونا بمدينة سبها.

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