أنباء عن إصابة الجداوي بـ«كورونا» خلال عزاء صالح كامل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رجحت وسائل أعلام مصرية مصدر إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا في حضورها عزاء رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل زوج الفنانة صفاء أبو السعود، في 28 رمضان الماضي.

وكانت الفنانة قالت في تصريح لموقع «القاهرة 24»: «لا أعرف مصدر إصابتي بالفيروس، فنحن نسير في أي مكان ولا نعلم من أين قد يأتي، وهناك بعض من مصابي «كورونا»، لا تظهر عليهم أعراض الفيروس، فيمكن أن يكون اختلط بها شخص ما من هؤلاء الأشخاص».

بينما أكدت أميرة حسن مختار ابنة الجداوي أنه بالفعل كانت هناك شكوك من جانبهم بأن العزاء هو السبب خاصة أن والدتها شعرت ببداية أعراض كورونا عقب يومين فقط من عودتها من العزاء، ولم تذهب إلى أي مكان بعدها، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وأوضحت أميرة أن العزاء شهد حضور عدد كبير من المشاهير وآخرين غير معروفين، مطالبة الجميع الالتزام بالحجر المنزلي وعدم المشاركة في أي فعاليات مهما كانت أهميتها حتى يتجنب الجميع هذا السيناريو الأليم.