«إقامة دبي» تولي صحة المسافرين أهمية كبرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، سير العمل في مطار دبي الدولي والاطمئنان على إنهاء إجراءات المسافرين عبر منصات الجوازات، وهنَّأ الموظفين بمناسبة عيد الفطر السعيد، رافقه العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية والرائد عبدالله محمد المطوع مدير إدارة مراقبة جوازات المطار مبنى ٢ وعدد من المسؤولين.

وأشاد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بجهود مأموري الجوازات الذين يعملون في الصف الأمامي لإنهاء إجراءات المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطارات دبي بكل يسر. متوجهاً بالشكر لموظفي الصفوف الأمامية الذين أثبتوا كفاءتهم في استمرارية تقديم الخدمات وإنهاء إجراءات المتعاملين والمسافرين خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد اللواء محمد المري، أن سلامة وصحة الموظفين والمسافرين من أولوياتنا لذلك حرصت إقامة دبي على توفير كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة موظفيها الذين هم يعملون في الواجهة الأمامية في استقبال وتوديع المسافرين، وذلك من خلال اتباع وتطبيق الإرشادات والإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل السلطات الصحية، حيث أجرت الإدارة عدداً من الفحوصات الدورية لكافة موظفيها الذين يعملون في مطارات دبي، إلى جانب إجراءات التعقيم المستمرة.